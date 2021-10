Un’altra tragedia per la sfortunata Charlene Wittstock, la perdita dalla sua adorata cagnolina a causa di un incidente.

Dopo le tre operazioni chirurgiche subite e la lontananza dai figli, si aggiunge un altro dolore all’esistenza di Charlene Wittstock, la “principessa triste” che ricorda tanto Lady D.

Charlene stamattina ha perso la sua amata cagnolina. Il suo ultimo post Instagram è dedicato proprio a lei Monte, la chihuahua da cui Charlene Wittstock non si separava mai.

“Il mio piccolo angelo è morto la scorsa notte”, scrive addolorata la principessa Charlene. “E’ stata investita da un’auto. Mi mancherà così tanto. Riposa in pace”.

Charlene Wittstock è davvero distrutta dalla perdita della sua adorata chihuahua, un lutto che si aggiunge a un anno davvero funesto. Lo supererà?

Per il momento la principessa si trova ancora in Sudafrica e non dà segni di voler tornare a Monaco. Negli ultimi post pubblicati su Instagram parlava di aver intenzione di incrementare l’impegno nella Fondazione da lei fondata. Ma dal Principato assicurano che il suo ritorno è imminente.