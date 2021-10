In una recente storia Instagram la showgirl sembra “ufficializzare” la rottura con il compagno, Antonino Spinalbese.

Da giorni si parlava di una presunta crisi tra i due, ma adesso iniziano ad arrivare le conferme. Di recente Belen Rodriguez ha pubblicato una storia Instagram abbastanza esplicita in cui dice: “Resta single finché non troverai quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te”.

Dopo solo tre mesi dalla nascita della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez sembra in procinto di rompere definitivamente con il compagno e padre della piccola, Antonino Spinalbese. I due si sono già lasciati?

Al momento è un mistero. Quel che è certo è che da settimane nessuno dei due pubblica sui social foto dell’altro, mentre negli ultimi mesi le loro dichiarazioni d’amore erano all’ordine del giorno.

Sui social in questi giorni impazzano i commenti. Il gossip è ancora caldo. E la storia Instagram pubblicata oggi di Belen Rodriguez non lascia adito ai dubbi. Sembra che qualcosa sia andato storto tra i due.

Intanto Antonino si mostra sui social con in braccio la piccola Luna, come ad affermare il suo ruolo di padre.

Sul feed Instagram di Belen da settimane non si vede neppure l’ombra del compagno. Da tempo la showgirl pubblica solo foto della piccola Luna Marì, e l’unico uomo che si vede accanto a lei è il figlio primogenito, Santiago. Fonti informate parlano di una “gravissima crisi di coppia”. Ma ora basta leggere le parole di Belen Rodriguez, che sono quelle di una donna affranta e, presumibilmente, con il cuore spezzato.