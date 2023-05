Ecco le location di Il diavolo veste Prada, film uscito nelle sale cinematografiche nel 2006 e che ha saputo conquistare pubblico e critica.

Anche chi non è un fan delle commedie romantiche o che non è interessato al mondo della moda, vedendo Il diavolo veste Prada resterà piacevolmente colpito. D’altronde se il film diretto da David Frankel, uscito nelle sale cinematografiche nel 2006, è stato in grado di conquistare un pubblico così grande e di ricevere numerosi apprezzamenti da parte della critica un motivo c’è: è davvero una pellicola che riesce ad andare oltre alle semplici categorie, riuscendo così a piacere se non a tutti a molti. Vediamo ora insieme quali sono le location di Il diavolo veste Prada.

Il diavolo veste Prada: le location del film

La città nella quale è ambientata ed è anche stato girato Il diavolo veste Prada è New York. Al 252 di Broome Street, proprio all’angolo con Orchad Street, nel Lower East side c’è la casa dove vive la protagonista, Andy Sachs. Il grattacielo sede del Runway, la rivista nella quale la protagonista lavora, altro non è che la sede del gruppo editoriale McGraw.

La casa di Miranda Priestly si trova invece al 129 East della 73th strada: uno dei luoghi più shick della Grande Mela. Molte scene de Il diavolo veste Prada sono poi girate all’Hotel St. Regis al numero 2 Est della 55th Strada.

Il diavolo veste Prada: il cast del film

Le due grandi protagoniste di Il diavolo veste Prada sono Meryl Streep e Anne Hathaway: la prima veste i panni della tiranna direttrice della rivista di moda Runway, Miranda Priestly, la seconda invece della stagista Andy Sachs.

Nel cast del film sono inoltre presenti Emily Blunt (che interpreta Emily, l’assistete di Miranda) Stanley Tucci, Adrain Grenier, Simon Baker, Traice Thomas e Rich Sommer.

