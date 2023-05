Le frasi più belle e famose del film Il Diavolo veste Prada con Anne Hathaway e Meryl Streep: pronti a farvi qualche risata?

Come dimenticare le vicende che riguardano la neolaureata Andrea Sachs (Anne Hathaway) alle prese con una perfida Miranda Priestley? Il Diavolo veste Prada è ancora oggi uno dei film più belli e più amati dal pubblico. Il lungometraggio è ispirato al romanzo di Lauren Wisberger e sembrerebbe anche rispecchiare la vera storia dell’autrice del libro: Miranda (Meryl Streep), teoricamente, sarebbe la direttrice della famosissima rivista Vogue, Anna Wintour.

Una storia che incanta ancora oggi migliaia di persone e che ha saputo regalare citazioni e battute che hanno fatto la storia! Ecco quali sono le frasi del film Il Diavolo veste Prada più belle e divertenti…

Il Diavolo veste Prada: le frasi di Miranda (e non solo)

–“Sei pregata di disturbare qualcun altro con le tue domande.” Insomma, la solita gentilezza di quando Miranda non vuole essere disturbata!

-“Floreale? In primavera? Avanguardia pura” è una delle citazioni di Miranda, la quale ritiene che la stampa floreale indossata durante la primavera sia scontata.

-“Io assumo sempre lo stesso tipo di ragazza: alla moda, magra ovviamente… e che venera la rivista, ma capita poi che si rivelino spesso, non lo so, deludenti e… stupide. Perciò con te, con quel curriculum notevole e il grande discorso sulla tua cosiddetta etica del lavoro ho creduto che tu potessi essere diversa, mi sono detta, provaci, corri il rischio, assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza, mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di… di tutte le altre ragazze galline.” Miranda confessa la sua delusione ad Andrea.

-“Scarpe Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Nancy Gonzales la adoro! Ok Narciso Rodriguez questo ci piace tanto, ah si! Potrebbe starti, potrebbe. Ok, ora Chanel, hai un disperato bisogno di Chanel.” Nigel (Stanley Tucci) rivolto ad Andrea.

-“È tutto.” la frase con cui Miranda, spesso, conclude i suoi discorsi.

-“Quando non manchi neanche una telefonata con quella persona… è con lei che hai un rapporto” quando Nate è deluso dal comportamento di Andrea.

-“La mia vita privata è completamente appesa a un filo…” “Benvenuta nel club, è quello che succede quando cominci a funzionare sul lavoro, tesoro. Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione!” conversazione tra Andrea e Nigel.

-“Ti sei venduta l’anima la prima volta che ti sei messa un paio di Jimmy Choo! Tu non te li meriti, mangi carboidrati!” Emily (Emily Blunt) ad Andrea.

-“La signora Priestley non c’è ora. Vuole lasciarle un messaggio? Va bene, Gabbana si scrive con una o due B?” una delle citazioni di Andy più divertenti.

