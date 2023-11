Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 7 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di martedì 7 novembre è andata in onda la partita di Champions League Milan – Paris Saint Germain che ha catturato la maggior parte dei telespettatori. Quando c’è il calcio in tv è quasi scontato che sia proprio la partita a conquistare lo schermo, vediamo però nel dettaglio come sono andati gli altri programmi sulle principali reti generaliste.

Sul podio: il calcio al primo posto

Al primo posto come anticipato, troviamo in onda su Canale 5 la partita di Champions League Milan – Paris Saint Germain che ha ottenuto uno share del 25% ed è stata seguita da 5.253.000 spettatori. Al secondo posto troviamo su Rai 1 l’ultima puntata della serie tv dedicata al caso di cronaca di Elisa Claps, Per Elisa – Il caso Claps, che ha registrato 2.970.000 spettatori e uno share del 16,4%. Su Italia 1 Le Iene è stato seguito da 1.230.000 telespettatori e ha registrato uno share dell’8,4%.

Alessia Marcuzzi

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio troviamo in onda su La 7 Di Martedì che ha ottenuto uno share del 6,8% ed è stato visto da 1.213.000 spettatori. L’appuntamento con il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2, Boomerissima, ha registrato 802.000 telespettatori pari ad uno share del 4,7%. Su Rete 4 Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca ha ottenuto uno share del 4,5% ed è stato seguito da 676.000 spettatori. Su Tv 8 Pechino Express – La via delle Indie ha registrato il 3,2% di share ed è stato seguito da 582.000 spettatori. Avanti popolo in onda su Rai 3 ha invece interessato 312.000 telespettatori e ha ottenuto uno share dell’1,8%. Infine, in ultima posizione, troviamo sul Nove The Peacemaker che ha registrato uno share dell’1,6% pari a 287.000 spettatori.