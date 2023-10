Chi sono i contadini di Il contadino cerca moglie 2023? E quali sono le location di questa edizione? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Lunedì 30 ottobre 2023 inizia una nuova edizione del dating show più green della televisione italiano: parliamo ovviamente di Il contadino cerca moglie 2023. La scorsa primavera avevamo visto una sorta di puntata prequel, nella quale erano stati presentati i protagonisti di questa edizione, ora il reality entra davvero dal vivo. Vediamo allora chi sono e dove sono i contadini di Il contadino cerca moglie 2023, che anche in questa edizione è condotto da Gabriele Corsi.

Il contadino cerca moglie 2023: i protagonisti

Andiamo allora a conoscere meglio i quattro contadini in cerca di moglie ma anche la contadina in cerca di marito protagonisti di questa edizione del reality show:

Giulia Montecchia: è l’unica contadina di questa edizione di Il contadino cerca moglie. Ha 29 anni, addestra i cavalli ed è alla ricerca di un uomo che non la faccia annoiare.

Contadino Sole Cappello Paglia Camicia

Davide Codazzi: anche Davide, così come Roberto, ha 28 anni. Adora stare all’aria aperta con le sue mucche e preparare il formaggio. Per qualche anno ha lavorato in città ma poi deciso di tornare tra la natura e riprendere in mano l’azienda di famiglia.

Roberto Del Pero: è più grande rispetto ai precedenti contadini che abbiamo presentato. Ha 45 anni, un matrimonio fallito alle spalle, ed è soprannominato “Il gigante buono” per la sua mole.

Gianluca Bettiol: ha invece 28 anni e oltre che la passione per i suoi vitigni che coltiva ha una grande passione anche per i trattori.

Filippo Minnozzi: è un ragazzo testardo, diretto e risoluto ma si definisce anche un uomo molto romantico. Ha 31 anni.

Dove vedere Il contadino cerca moglie 2023

Il contadino cerca moglie 2023 va in onda ogni lunedì sera, a partire dal 30 ottobre 2023, sul Nove. Ogni puntata può essere vista anche in streaming sul sito www.nove.tv.