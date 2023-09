Torna in TV Viva Rai2 in una location nuova, dopo le polemiche che hanno contraddistinto le scorse puntate del programma di Fiorello.

Torna in TV Viva Rai2, il programma del mattino condotto da Rosario Fiorello che aveva avuto un grande successo nella passata edizioni. E del fatto che lo show stia per tornare sul piccolo schermo sono contenti tutti: lo stesso Fiorello, gli spettatori e stavolta anche gli abitanti di via Asiago. Già, perché la novità di questa edizione è che cambia la location, dopo le tante polemiche che avevano contraddistinto le scorse puntate per i rumori alle prime ore del mattino degli addetti ai lavori.

Viva Rai2: le location del programma di Fiorello

E dov’è la nuova location di Viva Rai2? Il programma sarà girato sempre a Roma ma in una zona non residenziale, lontano quindi dalle abitazioni per non creare disturbo alle persone.

D’altronde era stato lo stesso Fiorello ad annunciare la nuova edizione: “Rinnovo le mie scuse agli abitanti di via Asiago per il danno e il fastidio, veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega, noi pensavamo di fare una cosa dentro il glass poi si è sviluppata fuori, col pubblico arrivato, insomma ci è scappata un po’ di mano. Viva Rai 2 non si rifarà in via Asiago: siamo alla ricerca di una nuova location entro novembre”.

La nuova location è vicina alle piscine del Foro Italico, distante quindi un paio di chilometri dalla precedenza location: è qui che verr montato il Glass box dentro al quale Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari condurrà la nuova edizione del programma.

Viva Rai2 quando inizia?

Ma quando inizia Viva Rai2? La prima puntata della nuova edizione del programma di Fiorello andrà in onda lunedì 6 novembre 2023.