Ecco dove vedere il Grande Fratello 2023 in streaming e in TV per non perdersi neanche una puntata del reality show.

E’ il reality show più famoso e amato d’Italia e da lunedì 11 settembre torna in TV con una nuova edizione. Di che cosa stiamo parlando? Del Grande Fratello 2023 ovviamente. Quella di quest’ano è un’edizione differente rispetto al passato, una sorta di ibrido tra quello Vip e quello Nip, con personaggi famosi che saranno nella casa insieme a concorrenti non provenienti dal mondo dello spettacolo, della sport o della moda, insomma persone comuni. Se non volete perdervi neanche un momento della nuova edizione, vediamo ora dove vedere il Grande Fratello 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere il Grande Fratello 2023 in streaming e in TV

Ogni settimana vengono trasmesse due puntate del Grande Fratello 2023: ogni lunedì e venerdì sera, a partire dall’11 settembre, l’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 circa. Ma non le puntate in prima serata del lunedì e del venerdì non sono ovviamente l’unico modo per seguire quello che accade dentro la casa.

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sono previsti delle strisce quotidiane: alle 13.00 su Italia 1 e alle 16.10 su Canale 5. Inoltre, sempre dal lunedì al venerdì, alle 12.30 e alle 19.30 sono previste delle dirette dall’interno della casa su La5. Sempre su La5, questa volta tutti i sette giorni della settimana, è prevista una diretta anche all’1 di notte.

Ma per non perdersi davvero nulla di quello che accade all’interno della casa del Grande Fratello 2023 bisogna sintonizzarsi su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) dove ogni giorno va in onda la diretta televisiva.

E come fare per vedere il Grande Fratello 2023 in streaming? Se non avete la possibilità di seguire il reality in TV non preoccupatevi: vi basterà collegarsi su Mediaset Infinity (la piattaforma on demand, completamente gratuita di Mediaset) o sul sito ufficiale del programma, grandefratello.mediaset.it per vedere o rivedere le puntate condotte da Alfonso Signorini e tutto quello che accade.