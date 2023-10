Ecco dove vedere il Pallone d’Oro 2023 in streaming e in TV: è il riconoscimento personale ai calciatori più importante.

Per tutti gli appassionati di calcio quello di lunedì 30 ottobre 2023 è un giorno importante: è infatti quello in cui viene consegnato il Pallone d’Oro 2023, il più importante premio al singolo calciatore al mondo. La cerimonia si terrà al Theatre du Chatelet di Parigi: oltre all’assegnazione del Paollone d’oro maschile, verrà assegnato anche quello femminile. E poi ci saranno le consegne di altri due premi: il Trofeo Popa per il miglior calciatore Under 21 e il Trofeo Yashin per il miglior portiere (ricordiamo che Yashin è l’unico portiere nella storia ad aver vinto il Pallone d’Oro). Vediamo ora dove vedere la cerimonia del Pallone d’Oro 2023 in TV e in streaming.

Dove vedere il Pallone d’Oro 2023 in streaming e in TV

La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2023 può essere vista in TV, a partire dalle ore 20.30, su Sky Sport Uno: a condurre l’evento sarà Paolo Condò insieme all’ultimo calciatore italiano ad aver vinto il premio, ovvero Fabio Cannavaro. Ma la consegna del Pallone d’Oro 2023 si può vedere anche in diretta TV e in chiaro sul Canale 20 del gruppo Mediaset.

Pallone d’Oro

E dove vedere il Pallone d’Oro 2023 in streaming? Come per ogni altro evento in programma nelle reti Mediaset, anche questo verrà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. Inoltre, essendo la cerimonia in onda anche su Sky, si può vedere in streaming anche su Sky Go e su Now TV.

Pallone d’Oro 2023: i finalisti

Il favorito a vincere il prestigioso premio quest’anno è Lionel Messi, che ha trascinato la sua Argentino alla conquista del Mondiale in Qatar. Vediamo ora chi sono i 30 calciatori candidati a vincere il Pallone d’Oro 2023:

Julian Alvarez (Manchester City)

Niccolò Barella (Inter)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)

Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

Luka Modric (Real Madrid)

Randal Kolo Muani (Eintracht/PSG)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Martin Odegaard (Arsenal)

Andrey Onana (Inter/Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodri (Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)