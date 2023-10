Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di domenica 29 ottobre? Ecco i dati auditel!

Nella serata di domenica 29 ottobre i palinsesti televisivi hanno proposto un’ampia scelta di possibilità, dalla ripartenza di Harry Potter su Italia 1 con il primo capitolo della saga, all’ottava stagione de Il collegio su Rai 2 che quest’anno sembra non dare grosse soddisfazioni. I soliti appuntamenti poi con Report, Dritto e rovescio e In Onda per quanto riguarda i talk, ma anche Che tempo che fa con l’attesa intervista di Fazio a Fedez. Vediamo nel dettaglio che numeri hanno fatto i principali canali generalisti.

Fabio Fazio

Sul podio: al primo posto la fiction Cuori 2

Al primo posto per la serata di domenica 29 ottobre troviamo la fiction Rai Cuori 2 che in onda sul primo canale, ha registrato 2.908.000 spettatori pari al 16,6% di share. L’appuntamento sul Nove con Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio ha ottenuto uno share del 10,7%. L’attesa intervista a Fedez è stata seguita da 2.135.000 spettatori. Su TV 8 la Formula 1 – GP Messico ha interessato 1.575.000 telespettatori pari a uno share dell’8,2%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Gerry Scotti alla conduzione di Caduta libera – I migliori ha registrato 1.395.000 spettatori e uno share del 9,8%. Su Rai 3 Report è stato seguito da 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 5,9%. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha registrato 1.084.000 spettatori e uno share del 6,5%.

Su Rete 4 l’appuntamento con Dritto e rovescio ha registrato uno share del 5,2% ed è stato visto da 712.000 spettatoti. Infine su Rai 2 Il collegio è stato visto da 655.000 spettatori e ha registrato uno share del 3,4% mentre In Onda su La 7 ha ottenuto uno share dell’1,9% ed è stato seguito da 325.000 persone.