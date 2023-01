Harry Potter e la pietra filosofale è il primo film della saga con protagonista il celebre maghetto: ecco tutti i luoghi dove è stato girato.

La storia del giovane mago più celebre del mondo e di Hogwarts è iniziata nel 1997 quando nelle librerie è uscito Harry Potter e la pietra filosofale, il primo della serie di romanzi di J. K. Rowling. Nel 2001 nelle sale cinematografiche è uscito anche il film e subito è stato un grande successo. Ma dove è stato girato il primo degli otto film della saga di Harry Potter? Dove si trova nella realtà la scuola di magia di Hogwarts? Scopriamo insieme quali sono le location del film che è stato diretto da Chris Columbus.

Harry Potter e la pietra filosofale: le location del film

Harry Potter e la pietra filosofale è stato girato interamente in Gran Bretagna. Le riprese ambientate nella scuola di magia di Hogwarts sono state realizzate la l’Alnwick Castle (che si trova nel nord dell’Inghilterra), la Cattedrale di Glucester e la Cattedrale di Durham. L’infermeria di Hogwarts è stata invece ricreata nella Divinity School dell’Università di Oxford, la biblioteca della scuola di magia è invece quella della Biblioteca Bodleriana.

Tra le location più celebri c’è poi la stazione di Londra di King’s Cross dove si trova il celebre “binario 9¾”. Altre scene sono poi state girate allo zoo di Londra, mentre quelle ambientate a Privet Drive sono state girate nei Leavesden Film Studios.

Harry Potter e la pietra filosofale: il cast del film

Come è noto i protagonisti principali di Harry Potter e la pietra filosofale sono interpretati da Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger). A vestire i panni del preside di Hogwarts, Albus Silente, è invece Richard Harris, che non ha potuto però recitare in tutti i film della saga perché morto nel 2002.

