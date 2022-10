È la notte più spaventosa dell’anno, siete a casa, avete voglia di terrore, ma non sapete cosa fare. Un buon film di Halloween può essere quello che ci vuole!

Ad Halloween, si sa, la paura, il mistero e il divertimento si manifestano in maniera incontrollabile. Fuori fa freddo, i bambini si riversano per le strade al grido di “Dolcetto o scherzetto”? Per passare la serata al comfort della vostra casa, perché non guardare un film di Halloween, che generalmente sono legati al genere horror, ma anche ibrido con la commedia per tutta la famiglia, e che sono adatti per una nottata da brividi? Scopriamo insieme i migliori titoli che potete prendere in considerazione.

I migliori film horror da vedere ad Halloween

Ovviamente nel scegliere un film dell’orrore si spazia tra passato e presente, tra classici e moderni, tra cult e nuove proposte. Ecco una selezione tra i migliori lungometraggi della storia di questo genere!

–L’esorcista, di William Friedkin del 1973.

Un super classico della storia del cinema horror, che ha spaventato intere generazioni di spettatori. L’esorcista è tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, racconta la storia di Regan McNeil, una ragazza di 12 anni che viene posseduta da un temibile e terrificante demone. Un giovane prete in crisi di fede, affronterà il demone in un duello all’ultimo sangue. Riuscirà Regan ad essere liberata?

film da spavento

–Silent Hill, di Christophe Gans del 2006.

La trasposizione cinematografica di Silent Hill, basata sulla celebre saga di videogiochi in chiave survival horror, racconta dei coniugi Da Silva e della loro figlia adottiva Sharon, di 9 anni. Nel sonno la bimba è inquieta, sviluppa un disturbo di sonnambulismo durante il quale continua ad invocare il nome della città di Silent Hill. Nella speranza di guarire la figlia, Rose decide di portare la figlia nella città che la perseguita nei sogni. Sarà l’inizio di un incubo. Suspence assicurata! Ecco il trailer per farvi un’idea:

–L’evocazione – The Conjuring, di James Wan del 2013

La saga di The Conjuring inizia con questo film… e chi riuscirà più a dormire? La trama vede una coppia di ricercatori del paranormale alle prese, nel 1971 e nel New England, con l’aiutare una famiglia trasferitasi da poco in una casa infestata. Scopriranno che il male è in agguato, portando la situazione a estreme conseguenze.

-Doctor Sleep, di Mike Flanagan del 2019

Se siete fan di Shining allora non potete perdervi il suo sequel, con protagonista Ewan McGregor e Rebecca Ferguson. Tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, questo film di Halloween horror racconta di Danny Torrance, diventato ormai grande, che è ancora perseguitato dagli eventi dell’Overlook Hotel, dove suo padre tentò di uccidere lui e sua madre. Gli “ospiti” dell’hotel, però, lo stanno cercando per la sua “luccicanza”. Ecco il trailer.

Film da vedere ad Halloween per tutta la famiglia

Per chi rimane a casa coi bambini e vuole comunque godersi un film in chiave horror ma dai contenuti più leggeri, ecco cosa si può vedere in tv nel comfort della propria abitazione.

–La famiglia Addams, di Greg Tiernan e Conrad Vernon del 2019

Questo film di animazione racconta le vicende della grottesca famiglia formata da Gomez e Morticia, marito e moglie, i figli Pugsley e Mercoledì, lo strampalato zio Fester, il maggiordomo Lurch, la nonna, il cugino Itt e Mano. Tra varie mirabolanti avventure in stile dark, la pellicola è un’ottima alternativa familiare ai film di Halloween proposti fino ad ora.

–Coraline e la porta magica, di Henry Selick del 2009

Lungometraggio animato tratto dall’omonimo libro di Neil Gaiman, racconta le avventure della protagonista Coraline che si ritrova a far i conti con due mondi paralleli, due mamme e tante tante avventure da brivido! Aiutata dal suo fedele amico Wyborne e da un misterioso micione nero riuscirà la cara ragazza a superare tutte le difficoltà? Ecco il trailer del film.

https://www.youtube.com/watch?v=xWDyvas0IV0

–Hotel Transylvania, di Genndy Tartakovsky del 2012

Siamo in Transilvania, il Conte Dracula è alle prese con l’organizzazione della festa di compleanno della figlia Mavis e decide di dare un’enorme e mostruosa festa nel suo castello, eretto per ospitare solo mostri e bandire gli umani, considerati un pericolo. Tutto fila liscio finché un simpatico e strampalato ventenne umano giunge casualmente al castello. Come andrà a finire? Un film d’animazione da non perdere questo Halloween!

