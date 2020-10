La storia di Halloween è legata alla tradizione celtica, ma come mai è diventata una festività così famosa? E qual è l’origine del nome? Ecco cosa c’è da sapere!

Come ogni anno nel mese di ottobre si cominciano i preparativi per festeggiare Halloween (anche se nel 2020, con la pandemia da Covid-19, potranno essere molto più ridimensionati o addirittura assenti). Trucchi e maschere del terrore sono comuni in questo periodo, in particolare il 31 ottobre. Possiamo dire, inoltre, che la stagione aiuta molto a conferire le giuste atmosfere da brivido. Umidità nell’aria, oscurità che arriva prima, pioggia abbondante e aria uggiosa… Ma chi conosce la vera storia di Halloween e il perché si festeggia? Scopriamola subito!

La vera storia di Halloween, cosa c’è da sapere

La festa di Halloween, o di Ognissanti come è anche conosciuta, è una tradizionale ricorrenza che cade il 31 ottobre, come tutti ormai sanno. Di origine celtica, nacque come festeggiamento della fine dell’estate e dell’arrivo della stagione più piovosa. In particolare alcuni storici come Nicholas Rogers concordano sul fatto che la festività può ricollegarsi alla festa celtica di Samhain. In base al calendario di questi popoli (IV-III secolo a.C.) l’inizio dell’anno nuovo ricadeva appunto il 31 di ottobre. A livello geografico la sua nascita può risalire all’Irlanda, luogo appunto abitato dai Celti in tempi antichissimi.

Successivamente dall’Irlanda la tradizione è stata portata dagli emigranti in America spinti nella nuova terra a causa dalla terribile carestia dell’800. Solamente nell’840 d.C. papa Gregorio IV istituì la festa di Ognissanti per il 1° novembre. In questo modo la relazione morte-santità venne plasmata per gli anni a seguire fino all’avvento del protestantesimo. Il movimento protestante abolì in ambito anglosassone tale festa cristiana autorizzando l’originale Halloween come festa laica. Nel XX secolo la celebrazione si è diffuso negli Usa a tal punto da essere diventata una delle principali festività dell’anno.

Leggenda di Halloween e origine del nome

La parola che dà il nome alla festività preferita per i più piccoli deriva dalla variante scozzese All Hallows’ Eve ovvero vigilia di Ognissanti. L’origine di tale parola si pensa possa essere ritrovata nel racconto macabro Jack o’ Lantern. La storiella narra del personaggio condannato dal diavolo a vagare per il mondo esclusivamente di notte.

Egli come unica fonte di luce poteva utilizzare appunto una lanterna creata da una zucca scavata in modo da contenere una candela all’interno.Visto che in inglese scavare si direbbe “to hallow” il collegamento con Halloween è presto fatto. Jack o’ Lantern è la storia di Halloween per bambini per eccellenza, anche se un po’ macabra.

Insomma la storia ormai la conosciamo, la data dei festeggiamenti pure, è il momento di scoprire come decorare la casa per un Halloween memorabile!

