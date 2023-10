Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di lunedì 30 ottobre? Ecco i dati auditel!

Nella serata di ieri, lunedì 30 ottobre, è tornato l’appuntamento con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone con una nuova puntata della quarta stagione su Rai 1 che ha ottenuto il numero più alto di ascolti. Su Canale 5 come ogni lunedì invece troviamo il Grande Fratello che, puntata dopo puntata, non riesce ad aumentare il numero di ascoltatori e aggiudicarsi la serata. Vediamo ora nel dettaglio gli ascolti di tutte le principali reti generaliste.

Sul podio: ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo su Rai 1 Alessandro Gasmann nella nuova puntata de I Bastardi di Pizzofalcone che ha registrato 3.631.000 telespettatori e uno share pari al 21,5%. Su Canale 5 invece il solito appuntamento del lunedì con Alfonso Signorini come conduttore del Grande Fratello, ha ottenuto uno share del 17,7% ed è stato seguito da 2.271.000 spettatori. Infine come ultima posizione sul podio troviamo il film su Italia 1 Peppermint – L’angelo della vendetta che ha registrato 1.400.000 di telespettatori e uno share del 7,8%.

Alessandro Gassmann

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Appena fuori dal podio su Rai 3 l’appuntamento con Presadiretta ha interessato 1.121.000 telespettatori pari ad uno share del 5,8%. Su Tv 8 il nuovo episodio di Gialappa Show ha ottenuto uno share del 4,6% e ha registrato 773.000 telespettatori. Su Rete 4 Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha invece registrato 733.000 spettatori e uno share pari al 5,3%.

La nuova stagione de Il contadino cerca moglie in onda sul Nove è invece stata seguita da 533.000 telespettatori e ha registrato uno share del 2,9%. Su Rai 2 il secondo appuntamento con il nuovo programma condotto da Bianca Guaccero Liberi Tutti! ha interessato 438.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2,6%. Infine in ultima posizione troviamo su La 7 il film Copycat – Omicidi in serie che ha registrato 421.000 spettatori e uno share del 2,4%.