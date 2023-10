Da martedì 31 ottobre su Rai 2 torna Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi. E stavolta lo studio sembra la casa Friends.

Che ci fanno gli ospiti di Boomerissima dentro l’appartamento di Friends? E’ quello che diversi spettatori del programma condotto da Alessia Marcuzzi potrebbero domandarsi. Già, perché una delle grandi novità di questa edizione dello show televisiva, in onda in prima serata (dalle ore 21.20 circa) su Rai 2 a partire da martedì 31 ottobre 2023, riguarda proprio la location: lo studio infatti ricorda tanto quell’appartamento che negli anni ’90 è diventato il più famoso della televisione e che è stato protagonista di tantissimi episodi di una delle sitcom più amate di sempre.

Boomerissima: la location del programma

E’ stata la stessa Alessia Marcuzzi ad annunciare, nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, che lo studio di questa nuova edizione del suo Boomerissima avrebbe ricordato (e non poco) la location principale di Friends.

Alessia Marcuzzi

“Lo studio sarà nuovo e bellissimo, ancora più ricco di riferimenti agli Anni 80 e 90. Per esempio, ho voluto farci costruire una copia dell’appartamento di “Friends”: sarà un po’ più piccolo di quello che si vedeva nella serie, ma è davvero identico, e ci servirà per accogliere gli ospiti e per momenti di gioco e scenette”, ha raccontato la conduttrice.

Ma dalle sue parole si evince che la location in stile Friends non sarà l’unica novità per quanto riguarda lo studio ma ci saranno anche tanti altri richiami agli anni ’80 e ’90 che faranno fare un salto indietro nel tempo agli spettatori del programma.

Dove vedere Boomerissima in streaming

Oltre che in TV su Rai 2, è possibile vedere tutte le puntate di Boomerissima anche in diretta streaming su RaiPlay. E se non riuscite a vederle in diretta, sempre sulla piattaforma on demand della Rai potrete recuperare e rivederle quando volete in qualsiasi altro momento.