Lea 2 si fara? E’ questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo che la prima stagione della fiction si è conclusa.

Martedì 1 marzo sono andati in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi di Lea – Un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle nei panni di un’infermiera che lavoro nell’ospedale pediatrico di Ferrara. La prima stagione è stata composta da otto episodi suddivisi in quattro puntata in onda in altrettante settimane su Rai 1 (ma sono disponibili anche sulla piattaforma streaming RaiPlay). Ora in molti tra coloro che hanno visto e apprezzato la fiction si stanno domandando: Lea 2 si farà?

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Lea 2 si farà?

Al momento non è ancora noto se la fiction proseguirà con una seconda stagione anche se alla domanda riguardo la seconda stagione di Lea – Un nuovo giorno ha provato a rispondere Giorgio Pasotti, il co-protagonista della fiction che interpreta i panni del dottor Marco Colomba.

Anna Valle

“Non so risponderti con esattezza. Augurandomi che la seconda stagione si possa fare, credo che Carlei abbia dato la risposta più intelligente. La scelta dovrebbe sempre spettare al pubblico, giudice supremo del nostro lavoro. In questo caso, gli spettatori sembrerebbero essersi appassionati tanto, quindi sarebbe giusto restituirgli nuove puntate” ha dichiarato l’attore nel corso di una lunga intervista rilasciata a Fanpage.

Lea: il cast della fiction Rai

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Lea – Un nuovo giorno è Anna Valle che interpreta per l’appunto quella Lea citata anche nel titolo della fiction. Il co-protagonista della serie TV è un altro volto molto noto del cinema e della televisione italiana: parliamo di Giorgio Pasotti.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche diversi altri attori e altre attrici che il pubblico della Rai conosce bene: Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi e Mehmet Gunsur.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG