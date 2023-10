Alessandro Siani è sia regista che attore principale di Mister felicità: ecco tutti i luoghi dove è stata girata la commedia.

Alessandro Siani è uno degli attori comici che più sta avendo successo in Italia negli ultimi anni. Dopo aver recitato in alcuni cinepanettoni come Natale a New York e Natale in crociera, nel 2010 ha ottenuto un enorme successo grazie a Benvenuti al Sud, film diretto da Luca Miniero con protagonista Claudio Bisio. Dal 2013 ha iniziato anche a dirigere film e tra le sue opere di maggiore successo c’è Mister felicità, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017: vediamo ora insieme quali sono le location della pellicola.

Mister felicità: le location del film

Mister felicità è ambientato in Svizzera, ma il film è stato girato interamente in Italia, per l’esattezza tra le montagne e i paesi del Trentino Alto-Adige.

Ad ospitare Alessandro Siani, tuti gli attori del cast e i vari addetti ai lavori è stato Merano, comune in cui il regista napoletano ha girato nel 2013 anche Il principe abusivo (pellicola che ha segnato il suo debutto alla regia). Oltre che a Merano, ha girato altre scene del suo film anche in altri paesi della provincia di Bolzano come Caldaro, Appiano, Sluderno e Ora.

Alessandro Siani

Mister felicità: il cast del film

Come detto in precedenza, Alessandro Siani in Mister Felicità interpreta il ruolo del protagonista, Martino, un ragazzo sfaticato che vive a casa della sorella Caterina (impersonata da Cristiana Dell’Anna) in Svizzera che, in seguito a un incidente automobilistico di quest’ultimo, dovrà sostituire sul posto di lavoro.

Il cast di Mister Felicità è poi arricchito anche da altri grandi protagonista della commedia made in Italy, come ad esempio Diego Abatantuono e Carla Signoris. Tra gli attori che hanno lavorato al film ci sono poi anche Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna, Yari Gugliucci, David Zed e Pippo Lorusso.