La colonna sonora di Matteo Buzzanca è uno dei punti di forza della fiction di Rai 1 Per Elisa – Il caso Claps.

L’omicidio della sedicenne Elisa Claps, avvenuto nel 1993, è uno dei fatti di cronaca nera che ha più sconvolto l’opinione pubblica in Italia. Anche perché il corpo della ragazza fu ritrovato solamente molti anni dopo, nel 2010, e l’intera vicenda è stata a una lungo circondata da un alone di mistero. La storia del delitto e delle indagini che ne sono seguiti sono state raccontate dalla fiction Per Elisa – Il Caso Claps, che è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 a partire da martedì 24 ottobre 2023.

Per Elisa – Il Caso Claps: la colonna sonora della fiction

Le serie TV è composta da tre puntate, in onda rispettivamente martedì 24 ottobre, martedì 31 ottobre e martedì 7 novembre. Uno degli aspetti più apprezzati di Per Elisa – Il caso Claps è la colonna sonora che è stata realizzata dal compositore e produttore musicale Matteo Buzzanca.

Funerali Elisa Claps

“Nella musiche di “Per Elisa – Il caso Claps” ho dato forma alle diverse anime della storia: la ricerca disperata da parte della famiglia Claps; il mondo oscuro di Danilo Restivo; l’amore che tiene legata una famiglia provata da un dolore profondo. I quattro temi vengono affrontati in brani differenti per stile e colore, e che interpretano le forze opposte ma rivelatrici del medesimo racconto”, ha spiegato proprio Matteo Buzzanca, come riportato da iMusicFun.

Per Elisa – Il Caso Claps: il cast della serie TV

La protagonista principale di Per Elisa – Il Caso Claps è Ludovica Ciaschetti, che interpreta proprio le vesti di Elisa Claps. Danilo Rstivo, l’uomo condannato per l’omicidio della sedicenne, è invece interpretato da Giulio Della Monica.

Nel cast di Per Elisa – Il caso Claps troviamo poi anche Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio, Vincent Riotta, Anna Ferruzzo, Vincenzo Ferrera, Carlo De Ruggeri, Antonio Petrocelli, Beniamino Marcone, Claudio Corinaldesi, Francesco Acquaroli e Bianca Nappi.