Ecco le prime anticipazioni su I Bastardi di Pizzofalcone 4, fiction con Alessandro Gassmann ambientata a Napoli.

La conclusione della stagione 3 di I Bastardi di Pizzofalcone non ha lasciato dubbi: la quarta stagione ci sarà e tutto si concentrerà su Lojacono, il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann. L’amatissima fiction ambientata a Napoli ed ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni non sia chiusa come sembrava dovesse accadere: dopo il finale aperto è arrivata la conferma che la stagione 4 ci sarà: quando sarà trasmessa in Italia? Ci saranno attori che lasceranno la fiction? Partiamo intanto dal punto in cui ritroveremo i protagonisti.

I bastardi di PIzzofalcone, la 4 serie ci sarà

Come detto I Bastardi di PIzzolfalcone 3 ha avuto nel suo finale un colpo di scena – che poi era quanto già accaduto alla fine della seconda stagione – che ha lasciato gli spettatori senza parole. L’indagine sulla bomba si è conclusa e anche le vicende sentimentali del protagonista sembrano aver trovato un finale, non felice per Lojacono. Il magistrato Laura Piras, la compagna del poliziotto, ha scelto di trasferirsi a Roma: dove stava andando Lojacono quando è stato sequestrato? Abbiamo infatti lasciato il personaggio di Gassmann vestito molto elegante, all’apparenza per andare al matrimonio di Alex e Rosaria.

La telefonata ricevuta da Palma informa che l’auto dell’uomo è stata ritrovata ma senza che ci sia alcuna traccia dell’ispettore: che troviamo poco dopo sequestrato, prima che si chiuda l’ultimo episodio. La vicenda potrebbe essere legata al passato siciliano dell’uomo.

Alessandro Gassmann

I bastardi di Pizzofalcone: quando esce

La Rai dovrebbe trasmettere le nuove puntate o nell’autunno del 2022 o a l più tardi ad inizio 2023, subito dopo il periodo natalizio. Non ci sono ad oggi informazioni.

I bastardi di Pizzofalcone 4: cast

Ritroveremo Alessandro Gassmann, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato , Simona Tabasco. Dubbi sulla presenza di Carolina Crescentini: il suo personaggio, Laura Piras, ha rotto con quello di Gassmann lasciando Napoli per un impiego di grande prestigio a Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG