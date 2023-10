Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 15 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 15 ottobre lo scontro è stato tra la fiction Cuori 2 sul primo canale Rai e l’esordio su canale Nove, della nuova edizione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ottimi ascolti per entrambe le emittenti e uno scarto minimo tra il primo e il secondo. Vediamo però nel dettaglio di che numeri parliamo e diamo anche un’occhiata agli ascolti delle altre reti generaliste.

Sul podio: ‘Cuori 2’ al primo posto

Al primo posto troviamo su Rai 1 la fiction Cuori 2 che ha registrato 2.879.000 telespettatori pari ad uno share del 16,8%. Subito dopo troviamo con uno scarto minimo la nuova edizione di Che Tempo Che Fa che è stato messo in onda su canale Nove e Real Time. Il programma di Fabio Fazio che è ricominciato dopo la pausa estiva nelle sue nuove vesti lontane dalla Rai, e per quanto riguarda canale Nove, ha interessato 2.100.000 spettatori pari ad uno share dell’8,5%. Che Tempo Che Fa – Il tavolo ha registrato 1.122.000 spettatori e uno share dell’8,2%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha interessato 1.622.000 spettatori pari all’11,5% di share.

Fabio Fazio

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su Rai 3 Report che è stato visto da 1.478.000 spettatori e ha registrato uno share del 7,6%. Su Italia 1 il telefilm FBI – Most wanted ha registrato uno share del 5,6% con 1.053.000 spettatori. Su Rai 2 l’ottava edizione de Il Collegio ha registrato 899.000 telespettatori e uno share del 4,8%. Dritto e rovescio in onda su Rete 4 ha interessato 837.000 spettatori pari a uno share del 6,2%.

Infine su La 7 In Onda è stato visto da 568.000 spettatori pari a uno share del 3,2% mentre su Tv 8 il film di Spider-Man: Far from home ha interessato 441.000 spettatori e ha registrato uno share del 2,6%.