Volete partecipare al televoto del Grande Fratello 2023? Ecco come fare a votare (e i costi) per decidere chi eliminare.

Lunedì 11 settembre ha preso il Grande Fratello 2023, il reality che accompagnerà gli spettatori di Canale 5 per diversi mesi. Spettatori che, come noto, possono anche scegliere di avere una parte attiva nel programma partecipando da casa. Come? Con il televoto ovviamente. Come in ogni edizione si potrà decidere chi eliminare tra gli inquilini in nomination della casa più spiata d’Italia e poi, soprattutto, si potrà decidere chi far vincere. Ma come si fa a votare al Grande Fratello 2023? Vediamolo insieme.

Come votare al Grande Fratello 2023

Ci sono vari modi per partecipare al televoto del Grande Fratello 2023: scopriamoli tutti con i relativi costi.

Alfonso Signorini

Il primo modo per votare è quello più tradizionale, ovvero attraverso l’invio di un SMS. E’ sufficiente mandare un messaggio al numero 47 70 002 (il costo dipende dalla tariffa del proprio operatore telefonico, quello massimo è di 0,16 euro).

Si può esprimere il proprio voto anche attraverso il sito ufficiale del programma: basta collegarsi e andare sulla sezione Televoto e lì è possibile scegliere chi eliminare tra i concorrenti in nomination.

Un metodo simile al precedente è quello tramite l’App ufficiale del Grande Fratello 2023, che può essere scaricata gratuitamente su qualsiasi smartphone o tablet. Vi verrà chiesto di registravi appena effettuerete il primo accesso, poi potrete esprimere il proprio voto.

Infine, c’è anche quarto e ultimo modo per votare al Grande Fratello 2023, ovvero tramite la propria Smart TV. Attenzione però: non è possibile farlo con tutte le Smart TV ma solamente con quelle compatibili che permettono di accedere a Mediaset Infinity e partecipare al televoto in tempo reale durante la messa in onda della puntata in diretta su Canale 5 (che Alfonso Signorini conduce al lunedì e al venerdì sera).