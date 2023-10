La puntata di lunedì 16 ottobre 2023 è l’ultima della terza stagione, ora sono in tanti coloro che si chiedono se Imma Tataranni 4 si farà.

Anche la terza stagione di Imma Tataranni è giunta al termine. E’ stata una stagione più breve rispetto alle precedenti, formata da sole quattro puntate, che hanno comunque saputo conquistare i tanti fan della fiction. Fan che, come sempre accade quando una stagione di una serie TV giunge alla conclusione, si stanno ora chiedendo se Imma Tataranni 4 ci sarà oppure se la puntata di lunedì 16 ottobre 2023 è quella che ha messo definitivamente la parole fine a questa fiction.

Imma Tataranni 4 si farà?

Diamo subito una buona notizia agli spettatori di Rai 1 che in questi anni hanno seguito con costanza e passione la storia con protagonista Vanessa Scalera: Imma Tataranni 4 ci sarà. La storia non è ancora stata raccontata per intero e la fiction non è quindi giunta alla conclusione.

Vanessa Scalera

I nuovi episodi sono già in lavorazione ma al momento non c’è ancora una data di uscita, quel che è certo è che il sostituto procuratore di Matera tornerà sugli schermi di Rai 1 con nuove indagini e intrecci amorosi.

Imma Tataranni 4: le anticipazioni

Per quanto riguarda la stagione 4 di Imma Tataranni, possiamo fornire alcune anticipazioni su quel che accadrà: avrà un ruolo sempre più importante nella storia il personaggio di Diana, poi ci saranno anche delle sorprese per quel che riguarda il triangolo amoroso tra la protagonista, il marito Pietro e Calogiuri, che continuerà a tenere banco anche nei prossimi episodi.

Come detto in precedenza, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo nei panni del marito Pietro, Alessio Lapice in quelli del maresciallo Calogiuri. E poi ancora Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.