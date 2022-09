Ecco le location di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, l’amatissima fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Scalera.

Direttamente dai romanzi di Mariolina Venezia, nel 2019 ha fatto il proprio debutto televisivo Imma Tataranni – Sostituto procuratore, amatissima e seguitissima serie TV della Rai che ha come protagonista principale Vanessa Scalera. L’attrice pugliese, grazie all’ottima interpretazione del ruolo, ha anche vinto il prestigioso Premio Flaiano. Oltre che il carisma della protagonista, le indagini svolte di puntata in puntata, a colpire in Imma Tataranni – Sostituto procuratore sono anche le splendide location. Vediamo ora dove è stata girata la serie TV.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le location della serie TV

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è ambientata in Basilicata: è qui che la protagonista svolge le sue indagine. La città che fa da sfondo alla storia è Matera che, grazie anche alla sua bellezza e alla sua particolarità, negli ultimi anni è stata spesso scelta dai registi per girare le proprie opere.

Matera

Tra le location principali c’è il Cinema Comunale, che nel corso delle puntate ci viene però presentato come il Palazzo di Giustizia. Molte riprese si sono poi svolte in Piazza Vittorio Veneto, nel quale è stato anche allestito un mercatino all’ingresso del Palombaro lungo.

Oltre che a Matera, delle sequenze di Imma Tataranni – Sostituto procuratore sono state girate anche in altri luoghi della Basilicata. Se vi chiedete dove sono la splendida spiaggia e il limpido mare che è possibile vedere nella serie TV, la risposta è Metaponto, località della costa ionica che merita di essere vista anche dal vivo oltre che in TV

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.

