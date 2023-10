Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di lunedì 16 ottobre? Ecco i dati auditel!

Nella serata di lunedì 16 ottobre è andata in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3 che ha ottenuto lo share più alto e il numero di ascoltatori maggiore riconfermandosi come uno dei successoni Rai dell’ultimo periodo. Oltre ai dati di Imma Tataranni, vediamo nel dettaglio come si sono posizionate le altre reti generaliste!

Sul podio: Imma Tataranni al primo posto

L’ultimo appuntamento con Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni – Sostituto procuratore in onda su Rai 1 ha ottenuto, come per le puntate scorse, ottimi ascolti. La terza stagione della fiction Rai ha registrato 4.810.000 spettatori e uno share del 27,6%. Al secondo posto il Grande Fratello in onda su Canale 5 ha ottenuto uno share del 17,9% ed è stato seguito da 2.506.000 spettatori. Il film del 2017 The Foreigner su Italia 1 ha interessato 1.084.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 5,8%.

Vanessa Scalera

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4 l’appuntamento con Quarta Repubblica di Nicola Porro, ha totalizzato uno share del 7% ed è stato seguito da 1.064.000 spettatori. Su Rai 3 Presa diretta ha registrato 927.000 telespettatori pari ad uno share del 4,6%. La prima puntata di Gialappa Show in onda su TV 8 ha totalizzato uno share del 4,9% e ha registrato 904.000 spettatori. L’appuntamento con Little Big Italy su canale Nove ha interessato 485.000 telespettatori e ha registrato uno share del 2,5%.

Su La 7 il film La giuria ha interessato 406.000 spettatori e ha registrato uno share pari al 2,3%. Infine il film del 2019 Charlie’s Angels in onda sul secondo canale Rai è stato visto da 343.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 2%.