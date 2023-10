Ecco dove vedere Italia-Malta in streaming e in TV, la partita valida per le qualificazioni all’Europeo 2024.

Dopo la vittoria contro l’Ucraina, l’Italia si è rimessa in carreggiata per la qualificazione all’Europeo 2024. Ora però non deve sbagliare le prossime partite a cominciare da Italia-Malta. All’andata gli Azzurri vinsero 2-0 ora, sulla carta, non dovrebbero avere problemi a superare un avversario tecnicamente molto inferiore ma bisognerà capire quanto l’ambiente azzurro sia stato sconvolto dal recente caso scommesso, con le Forze dell’Ordine che negli scorsi giorni si sono presentate a Coverciano per ascoltare Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che hanno poi lasciato il ritiro. Vediamo ora dove vedere Italia-Malta in streaming e in TV.

Dove vedere Italia-Malta in streaming e in TV

Il calcio d’inizio di Italia-Malta è in programma sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20.45 allo stadio San Nicola di Bari. Come tutte le partite della nazionale italiana, anche questa è trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1.

NICOLÒ BARELLA

Ma si può vedere Italia-Malta in streaming e in diretta? La risposta è sì e ovviamente è possibile vederla gratuitamente: basta collegarsi a RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, e si potrà vedere senza problemi la partita.

Ricordiamo che, oltre a essere completamente gratuita, RaiPlay è accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo o dal sito o tramite l’app ufficiale: in questo modo potrete vedere Italia-Malta in streaming gratis da computer, smartphone e tablet (ma a RaiPlay si può accedere anche da Smart TV).

Su Rai 1, e di conseguenza su RaiPlay, verrà trasmesso anche il prepartita e il postpartita con tutte le interviste ai protagonisti, a partire da Luciano Spalletti, che spera di riuscire a dare continuità al successo ottenuto un mese fa contro l’Ucraina e conquistare altri punti importanti in ottica qualificazione al prossimo Europeo che andrà in scena in Germania nel 2024.