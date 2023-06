Continuano a far parlare il Principe Harry e Meghan Markle. La coppia, si dice, sembra intenzionata a cambiare cognome…

Il mistero sull’incidente stradale a causa dei paparazzi, le voci dell’imminente divorzio e ora un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso se confermata. Harry e Meghan Markle sembrano intenzionati a voler cambiare cognome e prenderne uno non affatto banale, ovvero quello della defunta madre del Principe, Lady Diana, Spencer.

Harry e Meghan Markle cambiano cognome?

Se in precedenza si era parlato della voglia di rinnovarsi e reinventarsi da parte della Markle, ora l’opera di “trasformazione” riguarderebbe, invece, l’intera coppia e, quindi, anche Harry.

Secondo il royal whatcher Tom Bower, autore di ‘Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors’, la coppia avrebbe intenzione di “trasformarsi in Meghan e Harry Spencer, il nome da nubile della defunta madre di Harry, la principessa Diana”.

La spiegazione arriva da GB News dove l’esperto ha dato alcuni dettagli. Sarebbe la Markle ad aver suggerito la possibilità di lasciare il cognome Windsor per perseguire l’obiettivo di diventare Spencer.

“Ciò che è veramente interessante nel re-branding dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo vero obiettivo nella vita è quello di essere Diana”, ha detto con convinzione Bower.

Questa che, va detto, è ancora una indiscrezione, sembra trovare conferma persino a Hollywood, ambiente in cui la donna è di casa.

Ad ogni modo, secondo fonti ben informate, questo eventuale cambio di cognome potrebbe essere difficile da raggiungere.

Staremo a vedere cosa accadrà e se effettivamente si passerà da rumors a realtà o meno. L’unica certezza, al momento, è che nonostante il desiderio di allontanarsi dalla Famiglia Reale inglese, la coppia pare far parlare di sé in modo ancora maggiore.

