Qualche rumors di crisi spento sul nascere: Ilary Blasi e Bastian Muller sono felicissimi e la prova arriva da un regalo super…

Neppure il tempo di far sorgere troppi dubbi sulla loro relazione che Ilary Blasi ha subito messo a tacere ogni cosa. Con Bastian va tutto bene e la conferma è arrivata via social dove la conduttrice ha condiviso una foto che non lascia scampo ad equivoci. Per la donna, una bellissima sorpresa da parte del suo amato.

Ilary Blasi, il regalo di Bastian: la foto social

Ilary Blasi

Erano bastati alcuni giorni di assenza “da coppia” sui social per far pensare a qualche seguace di una ipotetica crisi tra la bella Ilary e il suo amato Bastian. Niente di più lontano da questo a quanto pare. Infatti, la conduttrice ha fatto ritorno a Roma dopo alcuni giorni passati a Milano per lavoro e per la fine de L’Isola dei Famosi. A casa ha trovato una splendida sorpresa.

Rientrata nella villa del Turrino, dove fino a pochi mesi fa abitata con l’ex Totti, Ilary ha mostrato ai suoi fan Instagram in una storia, il regalo a sorpresa trovato. Di cosa si tratta? Di un enorme mazzo di rose rosse posato sul tavolo del soggiorno. Il modo migliore per festeggiare il suo ritorno dagli impegni lavorativi e, supponiamo, l’inizio della loro prima estate da coppia ufficiale. La prima, va detto, decisamente più serena dopo il turbolento addio da Totti che aveva visto non poco caos proprio nei mesi estivi dello scorso anno.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

