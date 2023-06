Ha rischiato grosso l’ex concorrente di Temptation Island a seguito di un incidente tra le mura domestiche. Il terribile racconto.

Una nuova stagione di Temptation Island sta per cominciare, ma in tanti sicuramente ricorderanno una vecchia coppia, quella composta da Valeria e Ciavy. Proprio loro sono stati protagonisti di uno sfortunato incidente avvenuto al ragazzo che, in bagno, ha subito delle gravissime lesioni che lo hanno costretto ad un delicato intervento chirurgico. A raccontare tutto è stata la sua dolce metà su Instagram.

Incidente per l’ex Temptation Island: cosa è successo

Attraverso una serie di storie su Instagram, Valeria Liberati, questo il nome completo dell’ex concorrente di Temptation Island, ha spiegato quanto accaduto al suo compagno Ciavy, anche lui ovviamente ex volto del programma per le coppie.

A quanto pare, l’uomo si trovava in bagno quando il mobile del lavandino ha ceduto e lo ha lesionato provocandogli gravi danni in quanto gli ha tagliato un polso. Mostrando le foto del bagno, la donna ha detto: “Il mobile è ceduto all’improvviso tagliando il polso di Ciavy. Vi lascio immaginare. Io sono ancora sotto choc per quello che hanno visto i miei occhi”.

Per chi si chiede come stia il ragazzo adesso, la Liberati ha aggiunto: “Comunque l’operazione è andata bene. Gli hanno dovuto suturare un’arteria recisa, un tendine lesionato. Poteva andare peggio. Lui è stato molto fortunato anche se non si direbbe. Però poteva succedere altro. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento. Questa è una grande fortuna. Comunque sta bene, stiamo bene. Io giusto un po’ esaurita. Non ce la faccio più. Sono giorni che succede di tutto. Mi sta succedendo i tutto ma bisogna essere positivi. Positivi sempre, sempre”.

La speranza è che presto ci possano essere degli aggiornamenti positivi sulla salute del ragazzo che se l’è vista proprio brutta.

