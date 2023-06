Non solo i successi della sua carriera da Miss alla tv, ma anche alcuni dolori e sofferenze del passato. Roberta Capua si racconta a 360°.

Tanto apprezzata in tv, Roberta Capua, nota conduttrice ed ex Miss, ha avuto modo di parlare un po’ di sé in un incontro nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’Hotel Il Guercino. Diversi i temi affrontati dalla donna tra carriera e vita privata. Ed è proprio dagli aspetti più intimi che è stato possibile conoscere un fortissimo dolore provato dalla donna: quello dell’aborto.

Roberta Capua, l’aborto e la sofferenza

Sebbene tutti la conoscano, ora, per la sua bravura e la sua bellezza, per la Capua non è sempre stato tutto rose e fiori. Prima di dare il là alla sua carriera, partendo da Miss Italia, la donna, nella sua adolescenza, ha dovuto fare i conti con le prese in giro dei coetanei: “Facevo la quarta o la quinta elementare. All’epoca portavo l’apparecchio ai denti e gli occhiali. Una delle maestre che faceva i provini mi scartò per questo motivo. Oggi succederebbe un putiferio, mia mamma invece non gli diede peso. In realtà mi segnò moltissimo, Miss Italia fu il mio riscatto”.

Un altro momento che ha segnato profondamento la vita della donna, però, è stato più avanti. La Capua ha raccontato di aver subito un aborto anche se non ha dato troppi dettagli: “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

