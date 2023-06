L’omidicio di Giulia Tramontano ha lasciato tutti sotto shock. Moltissime le reazioni anche del mondo vip per la morte della donna incinta.

Sono ore terribili quelle che hanno accompagnato l’Italia per quanto riguarda la morte di Giulia Tramontano, la ragazza 29enne uccisa dal fidanzato mentre era al settimo mese di gravidanza. La donna era scomparsa ma l’uomo ha confessato l’omicidio. Una vicenda che ha lasciato a bocca aperta anche il mondo vip con diversi volti noti che hanno voluto dire la loro. Da Emma alla Marcuzzi, ma anche Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli.

Giulia Tramontano uccisa: le reazioni del mondo vip

Emma Marrone

La morte della povera Giulia uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese ha sconvolto davvero tutti. Sui social sono stati tantissimi i commenti e le reazioni che sono arrivate. Su Instagram, per esempio, Sonia Bruganelli ha scritto un lungo post: “Potrebbe essere mia figlia, ma anche la fidanzata di mio figlio. Insegnamo ai nostri figli maschi il rispetto […]”

Tra i vari messaggi anche quello di Barbara D’Urso: “Non mi capacito. Non si può accettare. Era al settimo mese. Ha ucciso lei e il bambino. Rabbia, tanta rabbia”.

Non mi capacito… Non si può accettare. Era al settimo mese… Ha ucciso lei e il bambino… Rabbia, tanta rabbia. #GiuliaTramontano pic.twitter.com/H0bhdOoeUI — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 1, 2023

Un cuore spezzato a fine messaggio per Emma: “Mi dispiace da morire per Giulia. Per la tua famiglia. Per tutte le donne che purtroppo sono vittime di questi bastardi assassini maledetti”.

Di seguito anche il post Instagram della Marcuzzi “Ma quante storie di femminicidio e di terrore dentro le nostre mura dobbiamo ancora vedere? Quante? Sono vicina ai famigliari e soprattutto alla mamma di Giulia che ho visto ieri sera nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’ quando ancora non si sapeva che fine avesse fatto […]”.

Non sono mancati anche tantissimi altri messaggi come quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma anche Paola Perego e, davvero, di tutto il mondo vip.

