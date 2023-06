La morte di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha sconvolto tutti. Il ragazzo al telefono con Chi l’ha visto?

Una terribile notizia ha scosso l’Italia in queste ore: la morte di Giulia Tramontano, la ragazza 29enne incinta di sette mesi, che si pensava fosse scomparsa a Senago. La donna è stata uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che, prima dell’arresto, è stato contattato da ‘Chi l’ha visto?’. Ecco come è andata la telefonata.

Giulia Tramontano, la telefonata del fidanzato con Chi l’ha visto?

Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontana. La giovane 29enne, incinta al settimo mese, è stata uccisa dal ragazzo che, prima dell’arresto, è stato contattato dal noto programma di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?‘ che aveva intenzione di provare a ricostruire la scomparsa della donna.

La giornalista Veronica Briganti aveva raggiunto al telefono Impagnatiello provando, in modo vano, a capire qualcosa di più della scomparsa della fidanzata. Dopo essersi presentata, la Briganti ha detto: “Alessandro, potresti aiutarci a capire?”. Il ragazzo ha risposto: “Non ho voglia di parlare”.

Incalzato dalla giornalista: “Non vuoi trovare Giulia?”. Lui ha ribadito: “Ho già le mie cose nella testa. Grazie mille. Chiudo”.

In quel momento, come ben evidente, nessuno ancora sapeva che Giulia, in realtà, era già morta, uccisa, appunto da Alessandro che ha deciso di non parlare con la trasmissione, probabilmente per evitare di dire cose sbagliate.

Poi, alla fine, la confessione amarissima dell’omicidio di cui si era macchiato le mani, il doppio assassinio della povera Giulia e della vita che portava in grembo.

Di seguito anche il post Twitter con le parole del fidanzato di Giulia:

Giulia: "Omicidio premeditato. Quando Alessandro Impagnatiello ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla". La pm nella conferenza stampa dopo il fermo del giovane. "Ha cercato online come uccidere disfarsi del corpo”.#chilhavisto →https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/PMqU4Ems8K — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

