Un legame importante e un sentimento sincero: Marco Columbro racconta senza peli sulla lingua cosa pensa di Silvio Berlusconi.

Uno dei volti della tv più amati di sempre è senza dubbio quello di Marco Columbro che a La Confessione, programma condotto da Peter Gomez sul Nove, ha affrontato diversi temi sulla sua carriera e vita privata tra cui spicca il legame con Silvio Berlusconi.

Marco Columbro e il legame con Silvio Berlusconi

MARCO COLUMBRO

Nella nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove, ‘La Confessione’, sarà ospite, appunto Marco Columbro.

L’attore ed ex conduttore di programmi come Buona Domenica e Paperissima affronterà diversi argomenti tra cui il legame con Silvio Berlusconi conosciuto nel 1981 e che, di fatto, gli fece svoltare la vita professionale aprendogli le porte del piccolo schermo.

“Mi dice chi è quest’uomo per lei?”. Questa la domanda di Gomez da cui parte il racconto di Columbo. “Per me, al di là dell’uomo politico che non giudico, perché non ne ho le capacità, è un visionario. Uno che ha la capacità di vedere oltre l’aspetto delle cose. Conosce molto bene l’animo umano, cioè ti inquadra immediatamente: chi sei, le capacità che hai, cosa puoi fare”.

Parole di grande stima e affetto per il Cavaliere: “È l’uomo più generoso che io conosca, una persona molto simpatica, di grande fascino, affabile”.

Presente anche un difetto che su richiesta di Gomez, Columbro sottolinea: “Si è contornato sempre di persone che non lo aiutavano, che in qualche modo o lo consigliavano male per opportunismo o cercavano di fare i loro interessi. Un giorno gli dissi: ‘Ma perché ti circondi di queste persone?’ e lui mi rispose: ‘Marco, io ho questi cavalli e con questi devo correre'”.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda l’attore e conduttore:

