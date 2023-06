Tanti rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci fa chiarezza su giuria e insegnati di danza.

Pronta la rivoluzione a Ballando con le Stelle? Chi lo sa. Milly Carlucci, sempre molto chiara e diretta, nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv ha spiegato come stanno, ad oggi, le cose, mettendo alcuni paletti a proposito del cambio della giuria o eventuali conferme. Non manca anche un passaggio sul possibile ritorno come insegnate di Raimondo Todaro, nell’ultima annata maestro ad Amici di Maria De Filippi.

Milly Carlucci spiazza tutti su Ballando con le Stelle

Milly Carlucci

Si parte dalla nuova stagione e dall’eventuale cambio della giuria. Sul tema la Carlucci spiega: “In questo momento stiamo lavorando al cast. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast”.

Per la conduttrice è troppo preso per fare progetti in tema giudici: “Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico”.

Non manca un passaggio sul ritorno di Todaro come ballerino: “Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere”, ha detto la buona Milly senza lasciar trapelare nulla.

Infine, su un altro tema scottante e che aveva generato molte polemiche, ovvero la votazione social, la presentatrice di Ballando ha tenuto a precisare: “La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti. Quando vengono notati dei flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, li esclude dal conteggio”.

“Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi. Abbiamo abolito alcuni fa il televoto proprio per andare incontro alle persone che vivono già in difficoltà economiche”, ha concluso.

