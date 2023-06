Momento mamma-figlio per Chiara Ferragni che ha mostrato sui social un video con Leone che l’ha fatto praticamente piangere.

Di solito i siparietti in casa Ferragnez sono divertentissimi e fanno sorridere: l’ultimo, invece, è decisamente diverso. Non in negativo, anzi. Chiara Ferragni ha condiviso sui social, anche su Tik Tok, un momento molto dolce con Leone che le ha fatto un regalo che l’ha decisamente commossa.

Chiara Ferragni in lacrime per Leone

Chiara Ferragni

Si sa, i bambini sono abili a suscitare nei grandi forti emozioni. Ancora di più quando i piccoli sono i nostri figli. Ecco perché Chiara Ferragni non ha proprio saputo trattenere la gioia e l’emozione quando Leone, il primogenito, ha composto il “suo primo libro” dedicato proprio alla mamma.

“Nascondino mamma”, si legge nel foglio che dovrebbe rappresentare appunto il libro di Leone. “Amore ma sono io? Mi fai piangere così, è bellissimo”, ha detto la Ferragni. Dal canto suo, il piccolo ha spiegato alla mamma cosa intendesse disegnare e dire con quel disegno e quelle scritte.

Nel foglio/libro si vede una donna, Chiara appunto, che indossa la sua maglietta con l’occhio e, di fianco, ecco un il bambino. In un’altra pagina anche i due insieme mano nella mano.

“Leo mi ha creato il suo primo libro”, ha detto l’imprenditrice digitale nella didascalia del filmato che ha subito generato moltissimi commenti d’affetto tra i fan, rimasti colpiti dalla dolcezza del gesto di Leone.

Chiara gioca molto spesso con i suoi figli, la piccola Vittoria compresa, e infatti anche nelle stories successive è stato possibile vedere come i tre si siano divertiti a dipingere.

Di seguito anche il post su Tik Tok con le immagini molto dolci:

