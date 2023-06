La dura critica di Tiziano Ferro all’Italia, al Governo e le parole sul come non può crescere i suoi due figli a causa delle leggi.

Non ha mai nascosto il suo rammarico per non poter vivere e crescere i suoi due figli in Italia e questa volta Tiziano Ferro, a Grazia, ne parla ancora più duramente e in modo diretto sottolineando come per lui sia davvero triste non poter vivere tranquillo nel suo Paese con Victor Allen e soprattutto i due bimbi, Margherita e Andres.

Tiziano Ferro e i suoi bambini: le due parole al Governo

“Questa è la ferita”, ha esordito Tiziano Ferro spiegando di non poter tornare nella sua Latina e in generale in Italia per crescere i figli. “Al di là dello shock emotivo e culturale di ritrovarmi in una realtà alienante come quella della California, quantomeno vorrei potere scegliere dove vivere con loro e che il mio Paese riconoscesse che hanno due genitori. Quando sono andato al consolato italiano per registrarli all’anagrafe, quel modulo da dove il nome di Victor era escluso mi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho iscritti, a queste condizioni che falsano la realtà del loro stare al mondo non avranno il passaporto italiano”.

Ancora più dure le parole sulla proposta di legge in Italia che vorrebbe rendere la gestazione per altri un reato universale: “Sarebbe l’ennesimo decreto contro gli omosessuali”, ha detto l’artista. E ancora: “Ma mentre le leggi si ostinano a mortificarci, a qualcuno viene in tasca qualcosa? No. La verità è che nessuno ci guadagna niente: è pura cattiveria”.

E chi ne paga le conseguenze sono i figli: “Sono i bambini che vengono menomati. Loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro. Però sai che ti dico? I figli come i nostri, o quelli cresciuti da un genitore single, sono stati così terribilmente voluti, così visceralmente amati che verranno su fortissimi. Inevitabilmente diventeranno la nuova classe dirigente e politica del Paese. Allora sì che voglio vedere di quali leggi sulla famiglia si faranno portavoce”.

