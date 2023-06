Nelle scorse ore la rottura definitiva tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Adesso i dettagli su come i due si sono lasciati.

Sembra essere finita definitivamente la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, nata al GF Vip, si è lasciata e, a quanto pare, non esattamente in modo sereno. La modella ha raccontato nel corso di una chat room con i fan, alcuni dettagli su come i due si sono detti addio.

Oriana Marzoli, i dettagli sulla rottura con Daniele

Oriana Marzoli

Sulle ultime ore di relazione con Daniele, Oriana ha raccontato sui social: “Lui si chiude in bagno, io busso e mi dice che vuole stare lì. Entro perché sta male. Mi dice ‘vai a dormire perché io mi rilasso sentendo l’acqua’. Allora io vado a dormire ma quando mi sveglio alle 6.40 lui sta facendo la borsa per andare via. Mi dice ‘voglio stare da solo’. Giuro non ho capito niente. Secondo me, ultimamente stava facendo tante cose bruttine perché non sapeva come lasciarmi”, le parole riprese da Fanpage. “Questo è il pensiero che ho. Non riesco a parlare con lui perché urla. […] Gli ho scritto un messaggio, che stavo male, che mi mancava, mi ha risposto. Però se non gli parlavo io, lui non mi parlava”.

Le cose non sono andate meglio dopo, quando lei è tornata in Italia dopo uno shooting: “Ha seguito questa persona che non so chi sia e neanche mi interessa. Lui dice che la conosce da 15 anni. Dico, ma cavoli, in 15 anni potevi seguirla prima. Un po’ strano no? Non vi dico neanche cosa mi ha risposto perché non voglio dire cose brutte nei suoi confronti”.

“Lui mi ha detto che avrebbe tolto il follow. Comunque torno a Verona. Parliamo, mi spiega tutta la sua vita. Capisco che purtroppo non possiamo stare insieme, ma dico “va be’ povero ragazzo ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino. Lasciamo questo rapporto così”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella che, a quanto pare, ha fatto sparire ogni riferimento a Daniele sui suoi social:

