Simpaticissimo momento social per Aurora Ramazzotti che ha svelato il soprannome del piccolo Cesare e ha poi “sfidato” i fan.

Sta vivendo in modo molto intenso e felice la maternità, Aurora Ramazzotti che in queste ultime ore ha condiviso sui social dei momenti davvero teneri in compagnia del piccolo Cesare Augusto. La giovane showgirl si è mostrata in diversi momenti della giornata e ha anche svelato che il bambino ha due soprannomi. Uno lo ha reso noto, mentre l’altro…

Aurora Ramazzotti e il soprannome del figlio

Aurora Ramazzotti

Nato ormai da due mesi, Cesare Augusto è la vera star della famiglia Ramazzotti-Cerza tanto che mamma Aurora dedica al bimbo tantissimi momenti anche social. In queste ore la donna si è mostrata molto giocosa col bambino e col ciuccio e poi ha raccontato ai fan il soprannome del piccolo.

Auri ha svelato che Cesare viene chiamato in famiglia “Banano” ma non solo. In una storia la Ramazzotti ha lanciato una sorta di guanto di sfida ai suoi seguaci: “Cesare ha un soprannome improbabile, oltre a Banano. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinarlo…”, ha scritto.

Insomma, sfida lanciata ai seguaci che in vari post hanno già provato qualche nome ma, evidentemente, senza azzeccarlo.

Staremo a vedere quando Auri svelerà anche il secondo nomignolo del suo Cesare. Per il momento si è presa diversi complimenti per essere tornata super in forma dopo il parto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della neo mamma col bambino che ha generato tanti teneri commenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG