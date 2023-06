Terminata l’edizione 22 di Amici, non mancano i retroscena legati all’esperienze nella scuola. Il racconto dell’ex allievo.

Mattia Zenzola ha vinto Amici 22. Il ballerino ha trionfato nell’ultima edizione del programma trovando nel pubblico e nella critica pareri positivi e grandi complimenti. Bravo nel suo, lato professionale, e bravissimo, come abbiamo potuto vedere nel corso del talent, anche a livello umano. Una ulteriore conferma è arrivata da Aaron, cantante dello show di Maria De Filippi, che a Il Fatto Quotidiano ha raccontato un retroscena legato ad una notte in cui le cose non si erano messe benissimo per lui…

Amici, il retroscena di Aaron su Mattia

Aaron ha parlato prima di tutto di quello che ha rappresentato per lui vivere l’esperienza nella scuola di Canale 5: ““Amici mi ha messo proprio davanti alle mie insicurezze e alle mie paure, è stata una preparazione all’affronto. Amici mi ha sbattuto la vita in faccia. Se fossi stato più centrato sul mio percorso forse la zampata finale ce la potevo mettere. Sarei stato contento di andare in finale”.

Passando poi al suo rapporto con Mattia, il cantante ha svelato: “Io speravo molto vincesse Mattia, facevo il tifo per lui. Mi è sempre stato tanto vicino, mi ha sempre voluto tanto bene. Nell’ultima settimana ho avuto dei periodi particolari. Una notte, ero in preda all’ansia e alle paranoie, l’ho svegliato alle 4.30 del mattino e lui è stato li e mi ha aiutato a superare quella notte. […] Mattia è una persona iper sensibile. Vuole voler bene ed è raro da trovare questa cosa”.

