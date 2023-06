Un episodio che in tanti ricordano e della quale si è parlato a lungo. Parola Perego torna a raccontare i dettagli inediti in diretta tv.

Ospite insieme a Simona Ventura nella puntata odierna di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, Paola Perego è tornata su un episodio vissuto in diretta tv diventato, suo malgrado, famosissimo. La conduttrice si era trovata ad intervistare Giulio Andreotti che, purtroppo, si era sentito male in diretta tv. La donna ha svelato alcuni dettagli inediti di quel momento tragicomico.

Paola Perego e Giulio Andreotti: il racconto

Paola Perego

Sebbene non fosse previsto un racconto su quel famoso episodio vissuto, Paola Perego ha comunque raccontato quanto vissuto con Andreotti in una famosa intervista durante la quale il politico aveva avuto un attacco ischemico davanti a lei rimanendo bloccato.

“Andreotti ebbe un attacco ischemico in diretta la domenica di Canale 5: mentre gli feci una domanda rimase ‘freezato’ guardando un video. Io, pensando che fosse morto, non ebbi il coraggio di toccarlo, perché non avevo mai visto una persona morta. Avevo paura che gli cadesse il capo. Quindi ho iniziato a chiamarlo: ‘Presidente, Presidente…!’. E questa cosa è passata alla storia”.

A quel punto la conduttrice chiamò la pubblicità e racconta i fatti inediti e mai svelati prima: “Sì, e lui poi si riprese. La cosa che non si sa è che io mando la pubblicità, lui si riprende, però chiama il suo medico che l’aveva visto in diretta e gli dice: ‘Guardi, tranquillo, è un leggero attacco ischemico’. Ma Andreotti non ricordava nulla e mi dice: ‘Allora signora Perego, tutto bene? Tutto a posto?’. E io: ‘Sì, ma guardi, rientriamo in studio’. Volevo vedessero che stava bene”.

“Lui vede uno sgabello che era il mio, tu sai quanto sono alta, avevo anche i tacchi, e si arrampica su questo sgabello, ma non toccava per terra coi piedi. Lo sgabello dondolava e io lo tenevo dietro per il terrore che cadesse… Quindi non è proprio finita con : ‘Presidente! Presidente!’… Tutto questo è durato 10 minuti, ma sono sembrati 3 giorni, non passava mai”, ha detto la Perego.

Di seguito anche il post Twitter con il racconto e la parte inedita ad Oggi è un altro giorno con Serena Bortone:

