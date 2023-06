Ci sarà Arisa nella prossima edizione di Amici? Dopo i rumors sul suo conto, la cantante ha spiegato come stanno le cose.

Potrebbero esserci dei cambiamenti in merito ai professori della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Uno di questi potrebbe riguardare Arisa. La cantante non è sicura di essere presente al talent show e lo fa capire bene nel corso di una recente intervista.

Arisa resta ad Amici ad una condizione

Arisa

A Diva & Donna, come riportato da Novella 2000, Arisa ha spiegato come stanno le cose relative al suo futuro ad Amici. La cantante è tra i prof il cui futuro nella scuola è in bilico e, a quanto pare, i rumors e le indiscrezioni sul suo conto, in un certo senso, ci avevano preso.

L’artista ha spiegato, infatti: “Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose”, ha detto la donna. “Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”.

Insomma, Rosalba Pippa, questo il nome vero della cantante, ha posto come condizione quella di potersi dedicare alla musica in contemporanea alla scuola e ai ragazzi. L’artista, infatti, già in diverse occasioni aveva spiegato come il suo desiderio fosse quello di tornare, magari, a Sanremo per far sentire la sua bellissima voce.

Di seguito anche un post Instagram della cantante con Wax, allievo avuto nella scuola di Amici 22 e portato fino alla finalissima:

