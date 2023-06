In occasione del suo 80esimo compleanno Orietta Berti ha svelato alcuni retroscena sulla sua importante storia con il marito Osvaldo.

Il 1° giugno Orietta Berti festeggia 80 anni e al Corriere della Sera lei stessa ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua carriera e, soprattutto, sulla sua importante storia d’amore con il marito Osvaldo Paterlini, che lei stessa ha ammesso esser stato l’unico grande amore della sua vita. A una domanda sui tradimenti (che per sua stessa ammissione da parte sua non vi sarebbero mai stati) la cantante ha risposto:

“Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno… Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia”, ha confessato la cantante, che con suo marito ha avuto i suoi due figli.

Orietta Berti Osvaldo Paterlini

Orietta Berti: la fedeltà

Orietta Berti ha confessato a Quelle brave ragazze che, in tutta la sua vita, avrebbe avuto un solo uomo, ossia suo marito Osvaldo. La cantante oggi è sempre felice e serena accanto a suo marito, con cui ha avuto i figli Omar e Otis.

“Ognuno vive l’età alla sua maniera. Quando ho fatto la serie, Quelle brave ragazze, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. ‘Che peccato, non sai cosa ti sei persa’, mi aveva detto, ma io sono stata felice così”, ha raccontato la cantante, che al Corriere della Sera ha anche svelato come sarebbe iniziata la sua storia d’amore con il marito (diventato poi suo manager).

All’epoca lei lo avrebbe invitato a casa sua per un caffè ma lui, non apprezzando questa bevanda, si sarebbe presentato con del formaggio: “A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro: ‘Mi sa che non è sano'”, ha confessato divertita Orietta Berti.

