Sophie Codegoni è tornata ad attirare l’attenzione dei suoi fan mostrandosi insieme alla sua bambina, la piccola Celine.

Il 12 maggio scorso Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima figlia, la piccola Celine, e nelle scorse ore sui social è tornata a mostrarsi insieme a lei mentre la rimbrottava bonariamente affermando: “Ma che brutto carattere che abbiamo!”.

Sophie si è mostrata mentre cercava di dare un ciuccio alla neonata che, però, faceva di tutto per rifiutarlo. A seguire l’influencer si è mostrata mentre faceva coccole e tenerezze alla sua bambina, e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni: il video della figlia

Sophie Codegoni è più innamorata che mai della piccola Celine e sui social non perde occasione per raccontare dettagli e retroscena relativi al tempo da lei trascorso con la bambina.

Nei giorni scorsi l’inlfuencer ha anche raccontato alcuni dettagli e retroscena sul suo parto e ha svelato che, contro ogni sua aspettativa, non sarebbe stato affatto doloroso. In queste ore in tantissimi, tra i fan dei social, le stanno inviando i loro messaggi di calore e sono curiosi di saperne di più sulla sua maternità e sulla sua storia con Alessandro Basciano.

Riproduzione riservata © 2023 - DG