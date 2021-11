Giucas Casella, nel corso della sua partecipazione al GF Vip, ha dimostrato di essere un amante degli animali: scopriamo tutto sul suo cane.

Oltre ad essere un ipnotista molto discusso, Giucas Casella è anche un uomo dotato di una grande sensibilità. Lo ha dimostrato durante la sua partecipazione al GF Vip 6, quando ha fatto di tutto per poter riabbracciare il suo cane di nome Nina. Scopriamo la storia del cucciolo e il motivo per cui l’uomo è così affezionato a lei.

La razza del cane di Giucas Casella

Il cane di Giucas Casella è di razza Jack Russell terrier e si chiama Nina. Il grande pubblico ha potuto conoscere l’animale quando l’ipnotista ha partecipato al Grande Fratello Vip 6. L’uomo ha fatto di tutto per poter riabbracciare la cagnolina e dopo oltre due mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia, il conduttore Alfonso Signorini ha acconsentito all’incontro. Appena Giucas ha visto la sua Nina si è gettato a terra e ha lasciato che la ‘figlia’ pelosa lo ricoprisse di baci. Tornato dai suoi compagni d’avventura, Casella non ha fatto altro che ripetere che la sua “Nina è unica“.

In effetti, la storia della cane di Giucas è molto particolare. L’ipnotista siciliano ha raccontato che Nina è entrata nella sua vita quando un amico, in procinto di partire per un viaggio, gli ha chiesto di tenerla con sé. Casella ha accettato, ma, nel corso delle settimane, si è affezionato talmente tanto a lei che non l’ha più restituita. Così, con questa vicenda alquanto assurda, il cane è diventato suo. Non è chiaro se il precedente padrone abbia accettato con gioia il passaggio di proprietà, ma sta di fatto che Nina è ufficialmente il cane di Giucas.

3 curiosità sul cane di Giucas Casella

Nina per Giucas Casella è molto importante, tanto che l’ha inserita al terzo posto tra gli affetti più importanti della sua vita. Al primo e secondo ci sono James e Giacomo, rispettivamente figlio e nipote dell’ipnotista.

-Giucas vorrebbe che Nina si accoppiasse, ma non ha ancora trovato un ‘compagno canino’ adatto.

-L’ipnotista è molto geloso del suo cane, tanto che lo affida soltanto a persone che gli sono molto vicine.

-Casella e la sua Nina hanno girato un video promozionale in favore della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).