La biografia di James Casella, complice la professione che svolge – distante anni luce dal mondo dello spettacolo – è emersa a piccoli sorsi dal racconto dell’amato papà Giucas Casella, con cui ha un bellissimo rapporto. È l’unico figlio dell’illusionista, e gli ha dato la gioia di diventare nonno. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia!

Chi è James Casella e dove vive?

Classe 1986, James Casella è l’unico figlio di Giucas Casella, nato dalla relazione del famoso illusionista e volto televisivo con la modella inglese Carol Torr. Una storia d’amore, quella dei genitori, finita dopo qualche mese dalla sua nascita.

Giucas Casella lo ha cresciuto con la compagna Valeria Perilli, proteggendolo dai riflettori, e ha tenuto la sua storia il più possibile al riparo da occhi indiscreti. James Casella è laureato in Medicina e Chirurgia ed è un medico. Da quel che è trapelato, vive e lavora a Roma.

La vita privata di James Casella

La vita privata di James Casella è in gran parte riservata. Sappiamo però che ha un profilo Instagram in cui ha condiviso una bellissima foto con l’amato padre Giucas e che è a sua volta genitore di un figlio nato nel 2020. Per il resto, la storia personale di James Casella non è particolarmente nota… Grandissima la gioia del famoso illusionista per essere diventato nonno, condivisa con la cara amica Barbara d’Urso in diretta tv con tanto di dolcissime lacrime di commozione.

Chi è la compagna di James Casella?

James Casella ha un figlio, Giacomo, nato nel 2020 dalla sua unione con la compagna, Lidia. A raccontare chi è la madre del suo nipotino è stato proprio Giucas Casella attraverso i microfoni di Barbara d’Urso. La dolce metà di James Casella è una sua collega e lavora come medico chirurgo. Non ci sono molte altre informazioni sulla coppia, che sembra aver deciso di vivere la sua vita ben lontano dalle luci della ribalta, nonostante la popolarità e il successo di Giucas Casella.