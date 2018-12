Scopriamo cosa c’è da sapere su Gigi D’Alessio: i figli, l’amore per Anna Tatangelo e la separazione…

Nato il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei pesci, Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati in Italia. Originario di Napoli, D’Alessio nasce in una famiglia umile, ma giovanissimo diventa prima direttore d’orchestra e poi cantautore tra i più noti e amati del mondo. Scopriamo cosa c’è da sapere sul cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: la storia d’amore

La loro è stata una delle love story più durature e seguite del mondo del music business, ma Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno dovuto lottare strenuamente per salvaguardare il loro amore da scandali e critiche. La coppia ha vent’anni di differenza, e all’epoca in cui si conoscono Gigi D’Alessio è sposato con Carmela Barbato da oltre 20 anni, e da lei ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (l’ultimo ha 3 anni al momento della separazione). I due si conoscono alla fine di un concerto quando la giovane cantante (all’epoca 16 enne), viene invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio.

Di lì a un anno, inaspettatamente, il cantante napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 sboccia quindi l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia. La coppia si è inaspettatamente separata nel 2017 mantenendo, sembra, rapporti pacifici.

Con grande piacere dei fan, la coppia appare nuovamente unita dell’estate 2018.

“Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore”, racconterà Anna Tatangelo a Vanity Fair.

Tuttavia, nonostante il loro sia un rapporto rinato, i due non sono soliti mostrarsi insieme sulle pagine social, sia in quelle di lei che nel profilo Instagram di Gigi.

5 curiosità su Gigi D’Alessio: da Amorilandia alla canzone dedicata a sua madre

– La sua canzone La prima stella è dedicata a sua madre, scomparsa quando il cantante aveva soltanto 18 anni. “Un giorno ho rivisto una sua foto in bianco e nero in cui sorrideva. Ho pensato che anche mio padre e mio fratello mi hanno lasciato: ma almeno loro hanno fatto in tempo a vedere i miei figli e il mio percorso musicale. Mamma no. E allora ho capito che volevo dirle un po’ di cose e ho scritto la canzone per raccontarle di questo mondo dove c’è gente pronta a uccidersi per uccidere altre persone, ma dove forse con i progressi della scienza ora lei avrebbe sconfitto il brutto male che se l’è portata via”, ha raccontato il cantante a Famiglia Cristiana.

– Dopo la scomparsa dei suoi genitori ha lavorato nel loro negozio di vestiti, ma ha raccontato di non sentirsi a proprio agio nel negozio, dove portava con sé ogni giorno la chitarra per suonare.

– Nel 2007 Gigi D’Alessio è diventato nonno: “Sono felicissimo. Diventare nonno così giovane, a soli 39 anni, è un gioco!” aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

– Durante un viaggio in Australia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono regalati un tatuaggio: lui il Gatto Silvestro, e lei il canarino Titti: “Quando abbiamo deciso di farei tatuare volevo che lui si incidesse il gatto e io Titti, ma lui mi ha detto: “Anna, se io devo portare sulla mia pelle l’immagine che ti rappresenta, voglio disegnarmi addosso Titti e tu lo farai con il gatto Silvestro”. E così è stato, anche se l’immagine di Titti non è che sia molto maschile su un uomo“, ha raccontato la cantante a Il Mattino.

– Per lui e Anna Tatangelo ha acquistato una villa nel quartiere Olgiata di Roma che ha chiamato “Amorilandia.”

Fonte Foto: https://it.pinterest.com/pin/376754325069415347/