Il giovane cantante de Il Volo, Gianluca Ginoble, presenta per la prima volta sui social la sua fidanzata. Ecco chi è e cosa fa la fortunata.

Insieme a Ignazio Boschetto e a Piero Barone, da più di dieci anni Gianluca Ginoble fa sognare con la sua voce cantando nel trio Il Volo, ottenendo un successo mondiale. L’attenzione su di loro è sempre tanta e, come per ogni star, gli occhi sono sempre puntati sulla loro vita privata.

Proprio qualche settimana fa, Gianluca Ginoble, classe 1995, aveva confessato a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo, di avere una fidanzata, senza però approfondire troppo: “Sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente, sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre, vedi?“

Ecco che ora, finalmente, la presenta a tutti i suoi fan, pubblicando una loro foto di coppia su Instagram.

La giovane compagna di Ginoble si chiama Eleonora Venturini Storaro, nipote di Vittorio Storaro, noto direttore della fotografia vincitore di tre Premi Oscar. La coppia sembra felice e bella più che mai in questa foto, che li ritrae in un ristorante molto elegante, sicuramente insieme a un evento speciale.

Eleonora Venturini Storaro, chi è la bella fidanzata del cantante

Come abbiamo anticipato, la fidanzata di Gianluca Ginoble, Eleonora Venturini Storaro viene da una famiglia molto importante, quella di Vittorio Storaro direttore della fotografia vincitore di tre Oscar per film come Apocalypse Now, Reds e L’Ultimo Imperatore.

Eleonora è una designer: ha studiato a Roma all’Università La Sapienza e si sta specializzando all’Istituto Marangoni a Milano in moda. È molto attiva sui social e ha già un profilo molto seguito, con ben 15 mia follower che siamo certi schizzeranno molto in alto dopo questa rivelazione.