Il frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino, ama talmente sua figlia tanto da farle una bellissima serenata. Ecco il video che ha commosso tutti i suoi fan.

Dopo quasi un anno dalla nascita della sua bambina, Stash Fiordispino impazzisce d’amore per lei e non ha paura di dimostrarlo, con una bellissima serenata. Il cantante dei The Kolors, infatti, ha condiviso un video dolcissimo sui social network, in cui suona Flor d’Luna di Carlos Santana, la stessa canzone che l’anno scorso suonava al pancione della sua amata Giulia Belmonte.

Il video di Stash che fa questa bellissima serenata alla piccola Grace sta diventando virale. Tutti i suoi fan, che superano il milione, sono impazziti guardando la dolcezza di questo momento tra padre e figlia, soprattutto perché il cantante dei The Kolors sembra davvero felice. Il papà e la figlia sono bellissimi, insieme poi alla mamma Giulia che assiste al dolce momento. I fan li amano e i commenti arrivano subito tantissimi, con cuori, complimenti e tanta dolcezza.

La bellissima famiglia di Stash

Stash Fiordispino condivide la sua vita con Giulia Belmonte, modella e giornalista, da tre anni. I due si sono conosciuti a Milano, ma non hanno intrapreso subito una relazione importante. Infatti, il cantante ha spesso raccontato che una volta conosciuti, lui e Giulia hanno cominciato a frequentarsi pian piano, fino a quando hanno capito di fare davvero l’una per l’altro.

Da allora vivono insieme e, lo scorso anno, hanno coronato il loro sogno d’amore più grande: la nascita della piccola Grace.