Il feeling mostrato sul set da Can Yaman e Francesca Chillemi è diventato qualcosa di più, almeno secondo le foto scattate da Chi. Ecco i due beccati insieme.

Già sui social network nelle scorse settimane avevamo notato una certa affinità tra Francesca Chillemi e Can Yaman, che in questi giorni stanno condividendo il set della fiction “Viola come il mare”. Ora, grazie al settimanale Chi di Alfonso Signorini, arrivano delle nuovissime foto che li ritraggono insieme mentre escono dallo stesso palazzo.

Entrambi coperti con cappuccio e mascherina scura, i due attori si nascondono palesemente dagli occhi dei paparazzi, mentre escono dal palazzo di Roma dove lei vive quando si trova nella Città Eterna.

Can e la Chillemi: weekend insieme?

Secondo quanto riportato da Chi, venerdì sera i due si sarebbero visti a casa dell’ex Miss Italia. Sembra, infatti, che lui sia arrivato e poco dopo lei esce per fare una spesa veloce. Le foto mostrate dal settimanale riguardano la mattina dopo, quando Can Yaman esce da solo dal palazzo, tutto coperto dal cappotto nero tirato sul viso, gli occhiali da sole e la mascherina. In mano ha un borsone con le sue cose e ad aspettarlo in auto c’è l’amico Roberto, che lo accompagna a casa e gli porta su il borsone.

Francesca Chillemi, intanto, è già partita. Pare che, infatti, all’alba abbia preso un treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con cui passerà il weekend. Intanto Domenica sera la scena si ripete, sembra proprio che Can Yaman abbia passato di nuovo la serata con la Chillemi, tornata da Milano.

Insomma, è presto per tirare conclusioni affrettate, anche perché l’attrice è ancora impegnata ufficialmente. Sarà solo una bella amicizia?