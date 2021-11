Nato con 4 orecchi ma dolcissimo e bellissimo, Midas è ormai una star dei social e il web impazzisce per lui e la sua peculiarità.

Midas è un Russian Blue nato con una malformazione alle orecchie: ne ha 2 in più e in totale 4. Il cucciolo è diventato virale sul web che lo adora proprio per la sua particolarità. Non solo, il gattino ha anche una macchia a forma di cuore sul petto che sta facendo impazzire tutti diventando una star di Instagram.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La storia di Midas il gatto con 4 orecchi e una macchia a forma di cuore

Midas è un cucciolo di 4 mesi che vive in Turchia. Adottato da una donna che aveva già un gatto e un cane, il micio di razza è nato con un’anomalia molto particolare: ha 4 orecchie. Nonostante questa sua malformazione, Midas sente benissimo, non ha dolori né problemi di udito ed è dolce e socievole. Oltre a questa particolarità il web lo apprezza per la sua dolcissima macchia a forma di cuore sul petto che lo rende ancora più adorabile. Secondo le dichiarazioni riportate da FQ Magazine, Canis Dosemeci la proprietaria del gattino afferma: “È un gatto molto giocherellone e amichevole. Dorme tutto il giorno ed è sveglia tutta la notte. Le piace dormire sul mio petto o sulla mia spalla”. Ecco la foto del gattino: