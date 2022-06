Ve li ricordate gli anni ’60? Se siete tra coloro che li hanno vissuto e ne avete nostalgia, oppure volete tornare a respirare l’aria di quel decennio, ci sono tante fiction italiane che vi possono aiutare. Vediamo allora quali sono le miglior fiction ambientate proprio nell’Italia degli anni ’60 da vedere in Tv o in streaming.

Anni ’60: lo dice il titolo in sé, è una delle serie TV italiane ambientante negli anni ’60. Il protagonista principale è Ezio Greggio che interpreta il ruolo di Vittorio Ferrari, un amante delle corse dei cavalli che cerca in tutti i modi di riconquistare la moglie. Nella fiction sono inoltre presenti tanti altri celebri artisti italiani: da Jerry Cala a Maurizio Mattioli, da Cristiana Capotondi a Enzo Iacchetti.

L’amica geniale: tra le serie TV ambientate negli anni ’60 è quella più amate. Non solo in Italia, ma anche all’estero ha avuto un enorme successo. Le protagoniste sono Lila e Lenù e la serie, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, racconta la storia della loro amicizia, partendo dagli anni ’50 ma con un grande sguardo agli anni ’60.

Raccontami: è una delle fiction Rai ambientate negli anni ’60 e racconta la storia della famiglia Ferrucci. La serie TV è andata in onda per la prima volta su Rai 1 tra il 2006 e il 2008 ottenendo un buon successo di pubblico: i protagonisti sono Massimo Ghini e Lunetta Savino.

Cuori: fiction di Rai 1 del 2021 ambientata nella Torino degli anni ’60 che racconta la storia dei primi trapianti di cuore, che sono stati realizzati proprio nell’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. I protagonisti sono interpretati da diversi volti noti della fiction italiana come Pilar Fogliati, Matteo Martari, Daniele Pecci e Neva Leoni.

